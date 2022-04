Через початок повномасштабної війни росії проти України мільйони наших співвітчизників змушені були тікати від обстрілів російської армії. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповідає, чи можна радіти життю під час війни, якщо людина в безпеці.

Дівчина, яка евакуювалася на Закарпаття, відчуває безпеку та насолоджується життям. Проте вона не розуміє, чому це викликає хвилю хейту на її адресу. Невже зараз людина не має права радіти життю під час війни, якщо може?

Ви маєте право радіти життю, публікувати будь-які повідомлення в соціальних мережах. Але інші люди також мають право на це реагувати.

Треба з розумінням ставитися до певної агресії, якої зараз є дуже багато. Звісно, нікому не подобається, що зараз відбувається в країні, і ми відчуваємо багато злості через це. Та, на жаль, не кожен має змогу цю злість спрямувати за адресою, не у всіх є можливість йти воювати. Інколи в людей немає іншого способу, ніж написати щось своїм співгромадянам. Не те, що це добре, але краще злість проявляти, ніж тримати в собі, бо може статися нервовий зрив.

Тому можна виставляти такі дописи, але треба розуміти, що комусь це не сподобається.

«Я не можу вам сказати, чи писати ці позитивні дописи, чи не писати. Адже так чи інакше ви можете ними не тільки когось дратувати, а й підтримати. Те, що людина постить щось позитивне, ― не означає, що їй усе одно, як зараз живуть інші. Це її спосіб попіклуватися та подбати про себе. Адже зараз дуже важливо зберегти свою психіку. Якщо ми щодня будемо переживати, нервувати, відчувати розпач, наша нервова система почне давати збій. Тож скористайтеся будь-якою нагодою, щоб додати у своє життя чогось позитивного», ― радить Дмитро Карпачов.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре»!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.