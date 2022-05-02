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Допомога психолога: Як допомогти літній людині адаптуватись у новій країні?

02.05.2022

Переїзд в іншу країну — це завжди стрес. Особливо для літніх людей, оскільки вони можуть відчувати, що їхнє звичне життя їм більше не належить. Як же допомогти літній людині адаптуватись у новій країні? Розповідає Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре». 

андрей жельветро

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Якщо ви були вимушені через війну виїхати за кордон, важливо якнайшвидше адаптуватися в новій країні. Найважче це зробити літнім людям. Проте їм можна в цьому допомогти.

Щоб допомогти літній людині адаптуватись у новій країні:

  1. Знайдіть для неї нових друзів. Можливо, хтось із переселенців теж зараз перебуває у вашому місті або країні і шукає друзів.
  2. Зробіть подарунок, пов’язаний з її хобі. Тоді людина матиме справу, завдяки якій зменшуватиме свій стрес. 
  3. Залучіть до занять спортом, враховуючи її можливості. Це може бути, наприклад, популярна в Європі скандинавська ходьба.
  4. Домовтесь про персональні зони відповідальності. Якщо не можете порозумітися, домовтеся про поділ території та обов’язків. 
  5. Визначте теми-табу. Уникайте їх при спілкуванні.
  6. У разі конфлікту не переходьте на особистості. Говоріть виключно про свої почуття та бажання. Попросіть не казати й не робити так і попередьте, що якщо людина й далі так поводитиметься, то ви будете змушені щось зробити зі свого боку. Наприклад, ввести обмеження в спілкуванні.
  7. Не соромтесь просити вибачення. Говоріть, що хочете зберегти стосунки.

Как помочь пожилому человеку адаптироваться в новой стране

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