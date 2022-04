Поїхав до іншої країни і залишив рідних, які потребують догляду: що робити Допомога психолога

Через загрозу загинути або опинитись у російській окупації люди з окремих областей України змушені евакуюватися. Проте серед тих, хто залишився, є люди, котрі потребують особливого догляду. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов пояснив, як діяти в таких ситуаціях і що робити з почуттям провини.

Жінка із Запоріжжя на початку березня була змушена виїхати до Німеччини зі своїми дітьми, проте вдома залишилася лежача свекруха. Героїня хоче зібрати речі й дітей та повернутися назад до України. Протягом дев’яти років вона дбала про свекруху. Тепер її гнітить почуття провини, що вона покинула рідних людей.

Уся країна у скрутному становищі, і не завжди можна обирати, що робити. Якщо в безпеці ви і ваші діти, а свекруху доглядає її син, то ситуація не така вже й погана.

Варто починати діяти тоді, коли найгірший варіант справдився, а потім думати, що робити. Питання слід вирішувати в порядку їх виникнення.

Можна готуватися до гіршого варіанту ― знайти волонтерів, які в разі чого могли би підстрахувати вас і вашого чоловіка, домовитися про заклад, який найкраще попіклується про родичів, або навіть знайти того, хто подбає про ваших дітей, якщо вам треба буде повертатися.

«У наших Збройних Сил одне завдання ― знищити ворога, і зробити це значно простіше, коли не треба ще й захищати цивільних. Тож, чим меньше буде цивільних у зоні бойових дій, тим простіше буде воювати нашим воїнам. Ви зробили зараз усе правильно. Ви допомогли собі, своїм дітям, своєму чоловікові і Збройним Силам України», ― пояснює Дмитро Карпачов.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

