Поїхав до іншої країни і залишив рідних, які потребують догляду: що робити Допомога психолога

Через загрозу загинути або опинитись у російській окупації люди з окремих областей України змушені евакуюватися. Проте серед тих, хто залишився, є люди, котрі потребують особливого догляду. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов пояснив, як діяти в таких ситуаціях і що робити з почуттям провини.

Жінка із Запоріжжя на початку березня була змушена виїхати до Німеччини зі своїми дітьми, проте вдома залишилася лежача свекруха. Героїня хоче зібрати речі й дітей та повернутися назад до України. Протягом дев’яти років вона дбала про свекруху. Тепер її гнітить почуття провини, що вона покинула рідних людей.

Що робити, якщо ви виїхали, а ваші рідні, які потребують догляду, залишилися вдома

Заздалегідь подбайте, щоб людину було кому доглядати. Розкажіть про особливості догляду, залиште ліки.

Уся країна у скрутному становищі, і не завжди можна обирати, що робити. Якщо в безпеці ви і ваші діти, а свекруху доглядає її син, то ситуація не така вже й погана.

Не концентруйтеся на найгіршому варіанті розвитку подій.

Варто починати діяти тоді, коли найгірший варіант справдився, а потім думати, що робити. Питання слід вирішувати в порядку їх виникнення.

Тримайте зв’язок із волонтерами, які зможуть прийти на допомогу.

Можна готуватися до гіршого варіанту ― знайти волонтерів, які в разі чого могли би підстрахувати вас і вашого чоловіка, домовитися про заклад, який найкраще попіклується про родичів, або навіть знайти того, хто подбає про ваших дітей, якщо вам треба буде повертатися.

Не марнуйте час на докори сумління. Допомагайте тим, кому можете.

«У наших Збройних Сил одне завдання ― знищити ворога, і зробити це значно простіше, коли не треба ще й захищати цивільних. Тож, чим меньше буде цивільних у зоні бойових дій, тим простіше буде воювати нашим воїнам. Ви зробили зараз усе правильно. Ви допомогли собі, своїм дітям, своєму чоловікові і Збройним Силам України», ― пояснює Дмитро Карпачов.

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