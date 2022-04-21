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Допомога психолога: Что делать, если вы уехали, а ваши родные, нуждающиеся в уходе, остались дома?

21.04.2022

Из-за угрозы погибнуть либо оказаться в оккупации люди из отдельных областей Украины вынуждены эвакуироваться. Однако среди оставшихся есть люди, нуждающиеся в особом уходе. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» Дмитрий Карпачев объяснил, как поступать в таких ситуациях и что делать с чувством вины.

Уехал в другую страну и оставил родных требующих ухода: что делать Допомога психолога

Женщина из Запорожья в начале марта была вынуждена выехать в Германию со своими детьми, однако дома осталась лежачая свекровь. Героиня хочет собрать вещи и детей и вернуться в Украину. В течение девяти лет именно она заботилась о свекрови. Теперь ее удручает чувство вины, что она бросила родных людей.

Что делать, если вы уехали, а ваши родные, нуждающиеся в уходе, остались дома

  1. Заранее позаботьтесь о том, чтобы за человеком было кому ухаживать. Расскажите об особенностях ухода, оставьте лекарства.

Вся страна находится в сложном положении, и не всегда можно выбирать, что делать. Если в безопасности вы и ваши дети, а за свекровью ухаживает ее сын, то ситуация не так уж плоха.

  1. Не концентрируйтесь на худшем варианте развития событий.

Следует начинать действовать тогда, когда худший вариант сбылся, а потом думать, что делать. Вопросы следует решать в порядке их возникновения.

  1. Держите связь с волонтерами, которые могут прийти на помощь.

Можно готовиться к худшему варианту ― найти волонтеров, которые в случае чего могли бы подстраховать вас и вашего мужа, договориться о заведении, которое лучше позаботится о родственниках, или даже найти того, кто позаботится о ваших детях, если вам нужно будет возвращаться.

  1. Не тратьте время на угрызения совести. Помогайте тем, кому вы можете.

«У наших Вооруженных Сил одна задача ― уничтожить врага, и сделать это гораздо проще, когда не нужно еще и защищать гражданских. Чем меньше будет гражданских в зоне боевых действий, тем проще будет воевать нашим воинам. Вы сделали сейчас все правильно. Вы помогли себе, своим детям, своему мужу и Вооруженным Силам Украины», ― пояснил Карпачев.

Уехал в другую страну и оставил родных требующих ухода: что делать Допомога психолога

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