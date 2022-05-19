Ми з України: история сестер из Кривого Рога | Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» мы рассказываем о криворожанках Ольге и Юлии Ткач, которые создали анимационный фильм, посвящен самому большому в мире украинскому самолету Ан-225 «Мрія». Подробности ― далее в материале.

Со словами благодарности сёстрам из Кривого Рога, мультфильм опубликовали на официальной странице ANTONOV Company в Facebook.

По сюжету душа «Мрія» прилетает к авиаконструктору Антонову и горько плачет из-за своей гибели. Тогда Олег Константинович вдыхает в самолет новую жизнь, и он перерождается в журавля, который возвращается в родной Киев и парит на Майданом.

«27 февраля украинская «Мрія» поднялась как никогда высоко. Ей было очень больно, всем нам сейчас больно, но она мужественно пронесла на крыльях огонь Свободы, Достоинства и Света, он никогда не угаснет. «Мрія» передала Богу все наши молитвы, всю нашу Веру и Любовь. Компания «Антонов», Ваша величественная птичка обязательно вернется и будет радовать глаз всего мира», — написла Ольга Ткач.

Напомним, что российские оккупанты безжалостно уничтожили «Мрію» во время атаки на аэропорт в Гостомеле.

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