Ми з України: історія Анатолія з Краматорська дивитись онлайн випуск від 20.08.2022

Video: Евакуація малюків-сиріт із небезпечного Краматорська
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Випуск від 20.08.2022 | 20.08.2022 | Ми з України
Краматорський будинок дитини вже вдруге переживає небезпеку від російської агресії: в 2014 році директор закладу Анатолій Романов врятував вихованців від бойовиків. Після вторгнення небезпека для малечі багаторазово зросла через ворожі обстріли. Як вихователі змогли евакуювати дітей із Краматорська? Хто допоміг у скрутну годину? Дивіться онлайн програму Все буде добре. Ми з України від 20.08.2022 на сайті СТБ!
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