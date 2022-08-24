Ми з України: історія Андрія з Горенки дивитись онлайн випуск від 24.08.2022

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Все буде добре

Video: Андрій допомагав мешканцям Горенки евакуюватися

Історія Андрія, який допомагав мешканцям Горенки евакуюватися: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 24.08.2022 на сайті СТБ
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Все буде добре Випуск від 24.08.2022 Андрій допомагав мешканцям Горенки евакуюватися
Випуск від 24.08.2022 | 24.08.2022 | Ми з України

Андрій та його родина були мирними жителями Горенки, доки не прийшла росія. У проєкті Все буде добре. Ми з України випуск від 24.08.2022 Андрій розповів, як він допомагав мешканцям Горенки вибратися з села. Сам Андрій втратив будинок, який належав ще його прабабусі. Будинок пережив другу світову, але не вистояв перед натиском росіян. Вони спалили будинок Андрія вщент – той самий будинок, де він мріяв жити разом із дружиною та дітьми. Дивіться історію сім’ї Топол у проекті Все буде добре. Ми з України випуск від 24.08.2022.

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