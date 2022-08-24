Ми з України: історія Андрія з Горенки дивитись онлайн випуск від 24.08.2022

Випуск від 24.08.2022 | 24.08.2022 | Ми з України

Андрій та його родина були мирними жителями Горенки, доки не прийшла росія. У проєкті Все буде добре. Ми з України випуск від 24.08.2022 Андрій розповів, як він допомагав мешканцям Горенки вибратися з села. Сам Андрій втратив будинок, який належав ще його прабабусі. Будинок пережив другу світову, але не вистояв перед натиском росіян. Вони спалили будинок Андрія вщент – той самий будинок, де він мріяв жити разом із дружиною та дітьми. Дивіться історію сім’ї Топол у проекті Все буде добре. Ми з України випуск від 24.08.2022.

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре! Ми з України дивитися всі випуски

Випуск Ми з України від 23.08.2022