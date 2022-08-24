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Все буде добре

Video: Андрей помогал жителям Горенки эвакуироваться

История Андрея, который помогал жителям Горенки эвакуироваться: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 24.08.2022 на сайте СТБ
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Ми з України: история Андрея из Горенки смотреть онлайн выпуск от 24.08.2022
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Все буде добре Выпуск от 24.08.2022 Андрей помогал жителям Горенки эвакуироваться
Выпуск от 24.08.2022 | 24.08.2022 | Ми з України

Андрей и его семья были мирными жителями Горенки, пока не пришла россия. В проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 24.08.2022 Андрей рассказал, как он помогал жителям Горенки выбраться из села. Сам Андрей потерял дом, который принадлежал еще его прабабушке. Дом пережил вторую мировую, но не выстоял перед натиском россиян. Они сожгли дом Андрея дотла – тот самый дом, где он мечтал жить вместе с женой и детьми. Смотрите историю семьи Топол в проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 24.08.2022.

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