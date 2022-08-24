Ми з України: история Андрея из Горенки смотреть онлайн выпуск от 24.08.2022

Выпуск от 24.08.2022 | 24.08.2022 | Ми з України

Андрей и его семья были мирными жителями Горенки, пока не пришла россия. В проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 24.08.2022 Андрей рассказал, как он помогал жителям Горенки выбраться из села. Сам Андрей потерял дом, который принадлежал еще его прабабушке. Дом пережил вторую мировую, но не выстоял перед натиском россиян. Они сожгли дом Андрея дотла – тот самый дом, где он мечтал жить вместе с женой и детьми. Смотрите историю семьи Топол в проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 24.08.2022.

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Выпуск Ми з України от 23.08.2022