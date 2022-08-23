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Все буде добре

Video: Людмила продала дом, чтобы помочь армии

История Людмилы, которая продала дом, чтобы помочь армии: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 23.08.2022 на сайте СТБ
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Ми з України: история Людмилы смотреть онлайн выпуск от 23.08.2022
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Людмила продала дом, чтобы помочь армии

 Ми з України: история Людмилы смотреть онлайн выпуск от 23.08.2022
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Все буде добре Выпуск от 23.08.2022 Людмила продала дом, чтобы помочь армии
Выпуск от 23.08.2022 | 23.08.2022 | Ми з України

Смотрите проект Все буде добре. Ми з України выпуск от 23.08.2022! Он рассказывает о невероятных, смелых, добрых украинцах и украинках, которые демонстрируют чудеса героизма и человечности во время войны.

Людмила спасает жизни бойцов на фронте. Ее сын и невестка тоже служат в ВСУ, а свой дом семья продала ради покупки медицинских автомобилей на нужды армии. Смотрите сюжет о Людмиле в проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 23.08.2022.

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