Ми з України: история Людмилы смотреть онлайн выпуск от 23.08.2022

Выпуск от 23.08.2022 | 23.08.2022 | Ми з України

Смотрите проект Все буде добре. Ми з України выпуск от 23.08.2022! Он рассказывает о невероятных, смелых, добрых украинцах и украинках, которые демонстрируют чудеса героизма и человечности во время войны.

Людмила спасает жизни бойцов на фронте. Ее сын и невестка тоже служат в ВСУ, а свой дом семья продала ради покупки медицинских автомобилей на нужды армии. Смотрите сюжет о Людмиле в проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 23.08.2022.

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Все буде добре! Ми з України смотреть все выпуски

Выпуск Ми з України от 22.08.2022