Ми з України: історія Людмили дивитись онлайн випуск від 23.08.2022

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Все буде добре

Video: Людмила продала будинок, щоб допомогти армії

Історія Людмили, яка продала будинок, щоб допомогти армії: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 23.08.2022 на сайті СТБ
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Випуск від 23.08.2022 | 23.08.2022 | Ми з України

Дивіться проект Все буде добре. Ми з України випуск від 23.08.2022! Він розповідає про неймовірних, сміливих, добрих українців та українок, які виявляють чудеса героїзму та людяності під час війни.

Людмила рятує життя бійців на фронті. Її син та невістка теж служать у ЗСУ, а свій будинок сім'я продала заради купівлі медичних автомобілів на потреби армії. Дивіться сюжет про Людмилу у проєкті Все буде добре. Ми з України випуск від 23.08.2022.

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