Ми з України: історія Людмили дивитись онлайн випуск від 23.08.2022

Випуск від 23.08.2022 | 23.08.2022 | Ми з України

Дивіться проект Все буде добре. Ми з України випуск від 23.08.2022! Він розповідає про неймовірних, сміливих, добрих українців та українок, які виявляють чудеса героїзму та людяності під час війни.

Людмила рятує життя бійців на фронті. Її син та невістка теж служать у ЗСУ, а свій будинок сім'я продала заради купівлі медичних автомобілів на потреби армії. Дивіться сюжет про Людмилу у проєкті Все буде добре. Ми з України випуск від 23.08.2022.

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре! Ми з України дивитися всі випуски

Випуск Ми з України від 22.08.2022