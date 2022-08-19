Ми з України: історія закоханих Саші та Алли дивитись онлайн випуск від 19.08.2022

Випуск від 19.08.2022 | 19.08.2022 | Ми з України

Три роки тому зубний технік Олександр зайшов у фотостудію Алли й навіть уявити не міг, наскільки цей крок змінить його життя. Пізніше герой проєкту Все буде добре. Ми з України освідчився коханій, проте сталася війна, тому весілля відклали на потім. Яке рішення прийняла Алла? Хто і як допомагав нареченій організувати сюрприз на передовій? Дивіться онлайн програму Все буде добре. Ми з України від 19.08.2022 на сайті СТБ!

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