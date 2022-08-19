Ми з України: история влюбленных Саши и Аллы смотреть онлайн выпуск от 19.08.2022

Выпуск от 19.08.2022 | 19.08.2022 | Ми з України

Три года назад зубной техник Александр пришел в фотостудию Аллы и даже представить не мог, насколько этот шаг изменит его жизнь. Позже герой проекта Все буде добре. Ми з України сделал предложение любимой, но произошло вторжение, из-за чего свадьба отложилась на потом. Какое решение приняла Алла? Кто и как помогал невесте организовать сюрприз на передовой? Смотрите онлайн программу Все буде добре. Ми з України от 19.08.2022 на сайте СТБ!

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