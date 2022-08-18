Ми з України: история бабушки Люды смотреть онлайн выпуск от 18.08.2022

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Все буде добре

Video: Бабушка Люда отправилась в рф и Донецк ради внука Саши

История бабушки Люды, которая отправилась в рф и Донецк ради внука Саши: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 18.08.2022 на сайте СТБ
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Выпуск от 18.08.2022 | 18.08.2022 | Ми з України

В то время как некоторым российским матерям безразличны собственные дети в плену, 51-летняя бабушка из Черниговской области отважилась на опасную поездку в оккупированный Донецк, чтобы спасти внука. Какая беда настигла дочь бабушки Люды? Как маленький Саша оказался в оккупации? Все подробности смотрите онлайн в программе Все буде добре. Ми з України от 18.08.2022 на сайте СТБ!

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