Ми з України: история бабушки Нади смотреть онлайн выпуск от 17.08.2022

Video: Бабушка Надя выпекает хлеб для помощи ВСУ
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Выпуск от 17.08.2022 | 17.08.2022 | Ми з України
Бабушка Надя переживает за военных, которые защищают нас на фронте, как за собственных детей. Именно поэтому героиня проекта Все буде добре. Ми з України решила помочь тем, что умеет, несмотря на трудности. Хотите узнать трогательную историю доброй и искренней бабушки? Смотрите онлайн программу Все буде добре. Ми з України от 17.08.2022 на сайте СТБ!
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