Ми з України: история бабушки Нади смотреть онлайн выпуск от 17.08.2022

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Все буде добре

Video: Бабушка Надя выпекает хлеб для помощи ВСУ

История бабушки Нади, которая выпекает хлеб для помощи ВСУ: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 17.08.2022 на сайте СТБ
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Выпуск от 17.08.2022 | 17.08.2022 | Ми з України

Бабушка Надя переживает за военных, которые защищают нас на фронте, как за собственных детей. Именно поэтому героиня проекта Все буде добре. Ми з України решила помочь тем, что умеет, несмотря на трудности. Хотите узнать трогательную историю доброй и искренней бабушки? Смотрите онлайн программу Все буде добре. Ми з України от 17.08.2022 на сайте СТБ!

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