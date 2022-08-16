Ми з України: история Кости из Краматорска смотреть онлайн выпуск от 16.08.2022

Выпуск от 16.08.2022 | 16.08.2022 | Ми з України

Из-за боевых действий в Донецкой области маленький Костя потерял дар речи, но любовь к музыке, которую открыла для малыша бабушка, вернула ему возможность говорить. Сейчас папа героя Все буде добре. Ми з України защищает страну с оружием в руках, поэтому мальчик решил петь украинские песни, чтобы помочь военному. Чем закончилась эта история? Все подробности смотрите онлайн в программе Все буде добре. Ми з України от 16.08.2022 на сайте СТБ!

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