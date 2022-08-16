Ми з України: історія Кості з Краматорська дивитись онлайн випуск від 16.08.2022

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Все буде добре

Video: Костя з Краматорська своїм талантом зібрав кошти для тата-військового

Історія Кості з Краматорська, який своїм талантом зібрав кошти для тата-військового: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 16.08.2022 на сайті СТБ
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Випуск від 16.08.2022 | 16.08.2022 | Ми з України

Через бойові дії на Донеччині маленький Костя втратив дар мовлення, але любов до музики, яку відкрила для малюка бабуся, повернула йому можливість говорити. Зараз тато героя Все буде добре. Ми з України боронить країну зі зброєю в руках, тому хлопчик вирішив співати українських пісень, щоб допомогти військовому. Чим закінчилася ця історія? Усі подробиці дивіться онлайн у програмі Все буде добре. Ми з України від 16.08.2022 на сайті СТБ!

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