Ми з України: історія Кості з Краматорська дивитись онлайн випуск від 16.08.2022

Випуск від 16.08.2022 | 16.08.2022 | Ми з України

Через бойові дії на Донеччині маленький Костя втратив дар мовлення, але любов до музики, яку відкрила для малюка бабуся, повернула йому можливість говорити. Зараз тато героя Все буде добре. Ми з України боронить країну зі зброєю в руках, тому хлопчик вирішив співати українських пісень, щоб допомогти військовому. Чим закінчилася ця історія? Усі подробиці дивіться онлайн у програмі Все буде добре. Ми з України від 16.08.2022 на сайті СТБ!

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