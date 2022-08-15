Ми з України: історія Іллі з Маріуполя дивитись онлайн випуск від 15.08.2022

Випуск від 15.08.2022 | 15.08.2022 | Ми з України

Історія 6-літнього Іллі не залишить нікого байдужим: хлопчик втратив обох батьків у перші дні війни внаслідок російського вторгнення. Маленький герой проєкту Все буде добре. Ми з України кілька тижнів провів у підвалах у місті Маріуполь, щоб сховатися від обстрілів. Проте ця історія має щасливий кінець. Хто й чому вирішив забрати Іллю в лоно своєї сім’ї? Усі подробиці дивіться онлайн у програмі Все буде добре. Ми з України від 15.08.2022 на сайті СТБ!

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Випуск Ми з України від 14.08.2022