Ми з України: история Ильи из Мариуполя смотреть онлайн выпуск от 15.08.2022

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Все буде добре

Video: Маленький Илья из Мариуполя нашел новую семью

История Ильи из Мариуполя, который нашел новую семью: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 15.08.2022 на сайте СТБ
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Выпуск от 15.08.2022 | 15.08.2022 | Ми з України

История 6-летнего Ильи не оставит никого равнодушным: мальчик потерял своих родителей в первые дни войны из-за российского вторжения. Маленький герой проекта Все буде добре. Ми з України несколько недель провел в подвалах города Мариуполь, чтобы укрыться от обстрелов. Но у этой истории счастливый конец. Кто и почему решил забрать Илью в лоно своей семьи? Все подробности смотрите онлайн в программе Все буде добре. Ми з України от 15.08.2022 на сайте СТБ!

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