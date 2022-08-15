Ми з України: история Ильи из Мариуполя смотреть онлайн выпуск от 15.08.2022

Выпуск от 15.08.2022 | 15.08.2022 | Ми з України

История 6-летнего Ильи не оставит никого равнодушным: мальчик потерял своих родителей в первые дни войны из-за российского вторжения. Маленький герой проекта Все буде добре. Ми з України несколько недель провел в подвалах города Мариуполь, чтобы укрыться от обстрелов. Но у этой истории счастливый конец. Кто и почему решил забрать Илью в лоно своей семьи? Все подробности смотрите онлайн в программе Все буде добре. Ми з України от 15.08.2022 на сайте СТБ!

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре! Ми з України смотреть все выпуски

Выпуск Ми з України от 14.08.2022