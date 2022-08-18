Ми з України: історія м дивитись онлайн випуск від 18.08.2022

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Все буде добре

Video: Бабуся Люда вирушила до рф і Донецька заради онука Сашка

Історія бабусі Люди, яка вирушила до рф і Донецька заради онука Сашка: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 18.08.2022 на сайті СТБ
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Випуск від 18.08.2022 | 18.08.2022 | Ми з України

В той час, як деяким російським матерям байдуже на своїх полонених дітей, 51-літня бабуся з Чернігівщини наважилася на небезпечну поїздку до окупованого Донецька, щоб врятувати онука. Яка біда спіткала доньку бабусі Люди? Як маленький Сашко опинився в окупації? Усі подробиці дивіться онлайн у програмі Все буде добре. Ми з України від 18.08.2022 на сайті СТБ!

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