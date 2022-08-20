Ми з України: история Анатолия из Краматорска смотреть онлайн выпуск от 20.08.2022

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Все буде добре

Video: Эвакуация малышей-сирот из опасного Краматорска

История Анатолия из Краматорска, который эвакуировал малышей: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 20.08.2022 на сайте СТБ
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Выпуск от 20.08.2022 | 20.08.2022 | Ми з України

Краматорский дом ребенка уже во второй раз переживает опасность от российской агрессии: в 2014 году директор Анатолий Романов спас воспитанников от боевиков. После вторжения опасность для детей многократно возросла из-за вражеских обстрелов. Как воспитатели смогли эвакуировать малышей из Краматорска? Кто помог в трудный час? Смотрите онлайн программу Все буде добре. Ми з України от 20.08.2022 на сайте СТБ!

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