Ми з України: история Анатолия из Краматорска смотреть онлайн выпуск от 20.08.2022

Выпуск от 20.08.2022 | 20.08.2022 | Ми з України

Краматорский дом ребенка уже во второй раз переживает опасность от российской агрессии: в 2014 году директор Анатолий Романов спас воспитанников от боевиков. После вторжения опасность для детей многократно возросла из-за вражеских обстрелов. Как воспитатели смогли эвакуировать малышей из Краматорска? Кто помог в трудный час? Смотрите онлайн программу Все буде добре. Ми з України от 20.08.2022 на сайте СТБ!

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