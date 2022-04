Ми з України: історія семирічної Варвари з Кропивницького Все буде добре

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» 7-річна Варя розповіла, як їй вдалося купити з початку війни аж 3 бронежилети для ЗСУ. Подробиці ― далі в матеріалі.

7-річна Варвара з Кропивницького поставила собі на меті купити українському бійцю бронежилет. У її скарбничці було приблизно 1,5 тис. гривень. До війни маленька Варя збирала гроші на смартфон. Грошей було мало, тому вона продавала на вулиці тюльпани.

«У неї було чотири вазони. Коли її питали, скільки коштує квіточка, вона відповідала: “Скільки не шкода”», ― каже Варина мама.

5 годин дівчинка продавала тюльпани під звуки сирен.

«Скоро буде 5 місяців, як помер мій чоловік. Але вона продовжує любити мене, життя і всіх…» ― ділиться мама.

Аби захищати військових, тендітна волонтерка продовжує збирати кошти. Хлопці із ЗСУ виклали з Варею пост і захотіли купити квіти, але їх уже не було. Тому тепер дівчинка малює квіти Перемоги всім, хто надсилає гроші на броню. Варя передала для захисників уже три бронежилети.

«Я був зворушений тим, що така маленька дівчинка робить таку велику справу, і тут же передав їй бронежилет», ― сказав розчулений поляк.

Більше на тему: Що робити, якщо побачили снаряд чи підозрілий предмет на вулиці?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.