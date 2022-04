Підлість російської армії не має меж, і в боротьбі з мирним населенням загарбники часто використовують міни і розтяжки. Прикладом цього є звільнені області, які після російської окупації ще довго доведеться розміновувати, а також Харківщина, де ворог застосовує дистанційне мінування. Пам’ятайте, що будь-який підозрілий предмет може виявитися міною. І в такій ситуації дуже важливо дотримуватися правил. Що робити, якщо ви побачили снаряд чи підозрілий предмет на вулиці, ― розповідає ведуча «Все буде добре» на СТБ Надія Матвєєва.

У зоні бойових дій і після припинення обстрілів від прогулянок краще утримуватися. Адже навіть розбиті вороги залишають по собі небезпечну спадщину ― снаряди, що не розірвалися, міни та пастки з розтяжками.

Головне правило: не знаєш ― не чіпай! Знаєш ― тим паче не чіпай!

Окупанти дуже підступні, бо хочуть завдати населенню максимум шкоди. Для цього вони ховають вибухівки у побутові предмети (сумки, гаманці, коробки сірників, пакети, книги), покинуті машини чи навіть дитячі іграшки. Обов’язково розкажіть дітям про це! Замінованими можуть бути й тіла загиблих людей. Міни вкрай рідко встановлюються поодинці. Там, де одна, поруч можуть бути й інші!

Предмет може пахнути гасом, мастилом, мати антени, дроти, нитки, батарейки та видавати дивні звуки, поруч може бути розкопана земля. Дивіться під ноги та на двері під’їзду ― там бувають розтяжки. Якщо якийсь предмет незвичний для цього місця та обстановки, то він точно викликає підозру та до приїзду представника ДСНС вважається небезпечним! Якщо ви побачили людину, яка залишила предмет, запам’ятайте її зовнішність, одяг та машину.

І пам’ятайте: ми переможемо! Все буде Україна!

