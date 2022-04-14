Підлість російської армії не має меж, і в боротьбі з мирним населенням загарбники часто використовують міни і розтяжки. Прикладом цього є звільнені області, які після російської окупації ще довго доведеться розміновувати, а також Харківщина, де ворог застосовує дистанційне мінування. Пам’ятайте, що будь-який підозрілий предмет може виявитися міною. І в такій ситуації дуже важливо дотримуватися правил. Що робити, якщо ви побачили снаряд чи підозрілий предмет на вулиці, ― розповідає ведуча «Все буде добре» на СТБ Надія Матвєєва.

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У зоні бойових дій і після припинення обстрілів від прогулянок краще утримуватися. Адже навіть розбиті вороги залишають по собі небезпечну спадщину ― снаряди, що не розірвалися, міни та пастки з розтяжками.

Якщо вам трапилася така знахідка, у жодному разі НЕ МОЖНА:

Чіпати міну, підходити до неї, переміщати, кидати в неї предмети чи лити воду. Не намагайтеся самостійно її знешкодити!

Якщо на предметі написано «ЗАМІНОВАНО!», не перевіряйте це і не прибирайте позначку.

Не можна курити і користуватися радіозв’язком та мобільним телефоном поруч із вибуховим пристроєм.

Не думайте, що якщо снаряд на вигляд старий та іржавий, то він не спрацює. Це міф! Навпаки ― ризик збільшується!

Головне правило: не знаєш ― не чіпай! Знаєш ― тим паче не чіпай!

Що треба робити:

Позначте місце (а не сам предмет!) гілками, мотузкою, яскравою ганчіркою ― що буде під рукою. Також сфотографуйте предмет і зафіксуйте час знахідки.

Розкажіть людям навколо про вибухівку, кого можна ― відведіть подалі від небезпеки і відійдіть самі (мінімум на 85, а краще ― на 200 метрів).

Зателефонуйте підрозділам ДСНС (101) або поліції (102), 112. Якщо лінія перевантажена, можна повідомити на 104 чи 103 (попросити їх передати інформацію). Або скажіть про вибухівку територіальній обороні.

Дочекайтеся представника ДСНС чи поліції у безпечному місці неподалік або залиште там когось, хто міг би вас замінити.

Після передачі інформації обов’язково видаліть фото у своєму телефоні!

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Де ворог може ховати вибухівку?

Окупанти дуже підступні, бо хочуть завдати населенню максимум шкоди. Для цього вони ховають вибухівки у побутові предмети (сумки, гаманці, коробки сірників, пакети, книги), покинуті машини чи навіть дитячі іграшки. Обов’язково розкажіть дітям про це! Замінованими можуть бути й тіла загиблих людей. Міни вкрай рідко встановлюються поодинці. Там, де одна, поруч можуть бути й інші!

Що має викликати підозру?

Предмет може пахнути гасом, мастилом, мати антени, дроти, нитки, батарейки та видавати дивні звуки, поруч може бути розкопана земля. Дивіться під ноги та на двері під’їзду ― там бувають розтяжки. Якщо якийсь предмет незвичний для цього місця та обстановки, то він точно викликає підозру та до приїзду представника ДСНС вважається небезпечним! Якщо ви побачили людину, яка залишила предмет, запам’ятайте її зовнішність, одяг та машину.

І пам’ятайте: ми переможемо! Все буде Україна!

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