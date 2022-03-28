Иракли Макацария помогает украинцам

Проекты
#ДобріІсторії Иракли Макацария: Грузинский народ с Украиной

28.03.2022

У добрых историй нет границ. Это доказывают своими поступками люди из разных уголков мира. Сердцем и душой с Украиной тренер Зважені та щасливі на СТБ, экс-Холостяк, бизнесмен и кинопродюсер Иракли Макацария. В свой день рождения он пожелал только одного ― мирного неба и победы нашей стране в войне с россией. В свою очередь, мужчина делает все возможное, чтобы помочь украинцам в сложнейшее время. 

иракли макацария

«Прекрасно помню утро 24 февраля, когда я проснулся и увидел пропущенные звонки и сообщения от друзей из Киева. Прочитав все новости, мне было сложно поверить, что это происходит на самом деле… Казалось, мне снится страшный сон, который вот-вот закончится. Я набрал друга из посольства Грузии в Украине. И осознал ― началась полномасштабная атака россии…

У меня было ощущение, что история повторяется. Вспомнились события в Грузии в 2008 году. Страна-агрессор заявила, что бьет только по стратегическим объектам Украины. Но чем больше дней проходило, тем понятнее становилось, что россия уничтожает мирное население.  

Услышав в первые дни войны, что российская ракета попала в жилой дом в Киеве, у меня был шок! С тех пор я круглосуточно погружен в новости в телеграм-каналах и на других ресурсах, постоянно держу руку на пульсе. Мое мнение: сейчас происходит геноцид украинского народа. Россия не может себе простить, что украинцы свободны, что весь народ горой стоит за свою страну и независимость.

иракли макацария

У меня много друзей по всей территории Украины. Со всеми на связи. Я уже даже не спрашиваю, как они. Главное, чтобы выходили на связь и были живы. Получить звонок или смс ― уже огромное облегчение. Многие мои знакомые в теробороне и ВСУ.

В Грузии я создал благотворительный фонд под названием «Спасем Украину» (Save Ukraine). Вместе с другом Ное Сулаберидзе, который разделил инициативу, за очень короткое время распространили информацию и собрали гуманитарную помощь. К моему большому счастью, грузинское население моментально включилось. Мы запустили благотворительный телемарафон. Особенно благодарны нашему партнеру ― строительной компании ORBI GROUP, известной в Украине. Без лишних разговоров коллеги перечислили нам большую часть суммы. И по сей день вместе с нами стараются помогать и поддерживать украинцев, которые приехали в Грузию.

иракли макацария

Собрав первые средства, при поддержке нашего посольства мы привезли гуманитарную помощь в Польшу. Мне очень хотелось, чтобы те люди, которые только пересекли границу, увидели знакомое им лицо. В такие сложные моменты психологическая поддержка не менее важна. Очень эмоционально и волнительно было видеть, как люди подходили ко мне и благодарили за то, что мы вместе, за то, что грузинский народ помогает. Мне очень хотелось поддержать каждого, укрепить веру в то, что все будет хорошо, что скоро все обязательно вернутся домой. Через неделю мы снова отправимся в Польшу с помощью, которую сейчас собираем.

иракли макацария

Стратегия нашего фонда ― долгосрочная. Ведь даже если сегодня закончится война, миллионы украинцев будут еще нуждаться в помощи.

Грузинский народ с Украиной. Уверен, многие видели в новостях, как десятки тысяч человек вышли на проспект Руставели, чтобы весь мир проснулся и начал помогать Украине.

Прошло больше месяца с начала войны. В свой день рождения я загадал только одно желание ― чтобы Украина победила, настал мир и больше не гибли люди. Это самая большая трагедия. А города, дома, инфраструктура ― все это подлежит реконструкции. Общими усилиями все наладится. Украина станет еще сильнее и красивее. К сожалению, заплатив высокую цену… 

Но что я знаю наверняка: зло никогда не сможет победить добро. Люди, которые голыми руками останавливают технику и танки, ― непобедимы! Украинская армия хорошо оснащена, она стала еще мощнее, чем месяц назад. И тот отпор врагу, который Украина уже показала, дает уверенность: война скоро закончится победой. Иначе и быть не может».

