У добрих історій немає меж. Це доводять своїми вчинками люди з різних куточків світу. Серцем та душею з Україною і екс-Холостяк, бізнесмен та кінопродюсер Іраклі Макацарія. У свій день народження він побажав лише одного ― мирного неба та перемоги нашій країні у війні з росією. У свою чергу, чоловік робить усе можливе, щоб допомогти українцям у найскладніший час.

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«Добре пам’ятаю ранок 24 лютого, коли я прокинувся і побачив пропущені дзвінки та повідомлення від друзів із Києва. Прочитавши всі новини, мені було складно повірити, що це відбувається насправді… Здавалося, мені сниться страшний сон, який закінчиться. Я набрав друга з посольства Грузії в Україні. І усвідомив ― розпочалася повномасштабна атака росії…

Я відчував, що історія повторюється. Згадалися події у Грузії у 2008 році. Країна-агресорка заявила, що б’є лише по стратегічних об’єктах України. Але що більше днів минало, то зрозуміліше ставало, що росія знищує мирне населення.

Почувши в перші дні війни, що російська ракета влучила в житловий будинок у Києві, у мене був шок! З того часу я цілодобово занурений у новини в телеграм-каналах та інших ресурсах, постійно тримаю руку на пульсі. Моя думка: зараз відбувається геноцид українського народу. Росія не може пробачити, що українці вільні, що весь народ горою стоїть за свою країну і незалежність.

У мене багато друзів по всій території України. З усіма на зв’язку. Я вже навіть не питаю, як вони. Головне, щоб виходили на зв’язок та були живі. Отримати дзвінок чи смс ― вже величезне полегшення. Багато моїх знайомих у теробороні та ЗСУ.

У Грузії я створив благодійний фонд під назвою «Врятуємо Україну» (Save Ukraine). Разом із другом Ноє Сулаберідзе, який розділив ініціативу, за дуже короткий час поширили інформацію та зібрали гуманітарну допомогу. На моє велике щастя, грузинське населення миттєво долучилося. Ми запустили благодійний телемарафон. Особливо вдячні нашому партнерові ― будівельній компанії ORBI GROUP, відомій в Україні. Без зайвих розмов колеги перерахували нам більшу частину суми. І досі разом із нами намагаються допомагати та підтримувати українців, які приїхали до Грузії.

Зібравши перші кошти, за підтримки нашого посольства ми привезли гуманітарну допомогу до Польщі. Мені дуже хотілося, щоб ті люди, які тільки перетнули кордон, побачили знайоме їм обличчя. У такі складні моменти психологічна підтримка є не менш важливою. Дуже емоційно і хвилююче було бачити, як люди підходили до мене і дякували за те, що ми разом, за те, що грузинський народ допомагає. Мені дуже хотілося підтримати кожного, зміцнити віру в те, що все буде гаразд, що скоро всі обов’язково повернуться додому. Через тиждень ми знову вирушимо до Польщі з допомогою, яку зараз збираємо.

Стратегія нашого фонду є довгостроковою. Адже навіть якщо сьогодні закінчиться війна, мільйони українців ще потребуватимуть допомоги.

Грузинський народ з Україною. Упевнений, багато хто бачив у новинах, як десятки тисяч людей вийшли на проспект Руставелі, щоб увесь світ прокинувся і почав допомагати Україні.

Минуло більше місяця з початку війни. У свій день народження я загадав лише одне бажання ― щоб Україна перемогла, настав мир і більше не гинули люди. Це найбільша трагедія. А міста, будинки, інфраструктура ― все ​​це підлягає реконструкції. Спільними зусиллями все налагодиться. Україна стане ще сильнішою та красивішою. На жаль, заплативши високу ціну…

Та що я знаю напевно: зло ніколи не зможе перемогти добро. Люди, які голими руками зупиняють техніку і танки, ― непереможні! Українська армія добре оснащена, вона стала ще потужнішою, ніж місяць тому. І та відсіч ворогові, яку Україна вже показала, дає впевненість: війна незабаром закінчиться перемогою. Інакше і бути не може».

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