Восени минулого року 32-річний бізнесмен Алекс Топольський прилетів з Америки в Україну, щоб знайти своє кохання в романтичному реаліті СТБ «Холостяк». Три місяці знімань пролетіли непомітно, і після фіналу Алекс вирушив у заплановану поїздку. Попереду на нього чекав дуже насичений місяць: знімання пост-шоу «Як вийти заміж», прем’єра «Холостяка» і довгоочікувана подорож на Балі.

Рішення про те, чому він повинен присвятити себе найближчим часом, прийшло швидко. Алекс приєднався до команди міжнародної гуманітарної організації HOPE Worldwide.

Алекс звертається по допомогу до західних бізнесменів, організацій і навіть до своїх знайомих. Сам монтує інформаційні відео, щоб наочно показати потенційним донорам страшні кадри бомбардувань житлових будинків, шкіл, лікарень і дитячих садків в Україні. Зізнається, що це непросте завдання, яке потребує щоденної комунікації з різними людьми, але віра в перемогу України мотивує Холостяка.

