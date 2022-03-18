Восени минулого року 32-річний бізнесмен Алекс Топольський прилетів з Америки в Україну, щоб знайти своє кохання в романтичному реаліті СТБ «Холостяк». Три місяці знімань пролетіли непомітно, і після фіналу Алекс вирушив у заплановану поїздку. Попереду на нього чекав дуже насичений місяць: знімання пост-шоу «Як вийти заміж», прем’єра «Холостяка» і довгоочікувана подорож на Балі.

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«Ранок 24 лютого застав мене не в Україні. Хоч я і стежив за новинами перед цим кілька тижнів, перші години все одно не вірилося, що росія справді почала вторгнення. Однак повідомлення та відео, які мені скидали мої друзі, що зосталися в Києві, не залишали сумнівів — це війна».

Рішення про те, чому він повинен присвятити себе найближчим часом, прийшло швидко. Алекс приєднався до команди міжнародної гуманітарної організації HOPE Worldwide.

«Ця жорстока війна з першого дня змусила українок залишити свої домівки і виїхати з країни, рятуючи дітей від російських окупантів. Я розумів, що багато хто з них їде в нікуди, не маючи родичів або знайомих за кордоном, і вирішив, що буду їм допомагати разом з HOPE Worldwide. Ця організація з 1991 року допомагає біженцям з різних країн, розміщуючи їх у готелях і санаторіях Молдови, надає харчування, вирішує всі побутові та логістичні питання. Незважаючи на те, що потік біженців дуже великий, ми намагаємося допомогти кожному. Тут українки з дітьми можуть перебувати в безпеці кілька місяців, поки не стануть на ноги або не вирішать повернутися додому. Зараз я займаюся пошуком донорів для організації».

Алекс звертається по допомогу до західних бізнесменів, організацій і навіть до своїх знайомих. Сам монтує інформаційні відео, щоб наочно показати потенційним донорам страшні кадри бомбардувань житлових будинків, шкіл, лікарень і дитячих садків в Україні. Зізнається, що це непросте завдання, яке потребує щоденної комунікації з різними людьми, але віра в перемогу України мотивує Холостяка.

«Дуже мотивують люди, яких я бачу поруч із собою. Мотивує можливість допомогти Україні пережити цю катастрофу. Ми неодмінно переможемо, бо в нас у країні дуже сильні лідери, неймовірного духу люди з високим рівнем патріотизму, які готові померти, захищаючи свої сім’ї та рідну землю. Я вірю, що скоро над Україною знову буде мирне небо, і ми зможемо повернутися до наших звичних справ. І обов’язково всі разом подивимося-таки новий сезон реаліті “Холостяк”!».

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