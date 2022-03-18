Іраклі Макацарія підтримує Україну

Продюсер, бізнесмен, герой 6 сезону проєкту «Холостяк» і тренер «Зважені та щасливі» Іраклі Макацарія активно підтримує Україну в її протистоянні російським загарбникам. Іраклі допомагає українцям на гуманітарному, фінансовому та інформаційному полі. Докладніше ― далі.

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Холостяк 6 сезону і тренер «Зважені та щасливі» Іраклі Макацарія висловив свою підтримку Україні.

«Україна і її народ зараз проходять найскладніший період за останні десятки років. Україна подарувала мені дуже багато добра і любові! І як ніколи, мені зараз хочеться підтримати всіх вас усім серцем. Мені дуже боляче за вас», ― написав продюсер на своїй сторінці в Instagram.

Іраклі постійно привертає увагу громадськості до війни в Україні, осуджує росіян за їхнє мовчання, а також збирає гроші і гуманітарну допомогу нашій країні.

«Я радий, що Грузинський народ з великим ентузіазмом підніс близько до серця цю велику трагедію, і за дуже короткий час змогли зібрати кошти і гуманітарну допомогу для наших Українських братів і сестер… Я впевнений, що з Божою допомогою цей кошмар скоро закінчиться і ми всі разом наново побудуємо найсильнішу і найгарнішу країну! Слава Україні!» ― зазначив Іраклі Макацарія.

Ми теж у цьому впевнені і від щирого серця дякуємо Іраклі за підтримку!

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