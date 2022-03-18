Иракли Макацария поддерживает Украину

Продюсер, бизнесмен, герой 6 сезона проекта «Холостяк» и тренер «Зважені та щасливі» Иракли Макацария активно поддерживает Украину в ее противостоянии российским захватчикам. Иракли помогает украинцам на гуманитарном, финансовом и информационном поле. Подробнее ― далее.

Больше по теме: Никита Добрынин: Начать войну ради избежания войны — высшая степень кремлёвской шизофрении

Холостяк 6 сезона и тренер «Зважені та щасливі» Иракли Макацария выразил слова поддержки Украине.

«Украина и её народ сейчас проходят самый сложный период за последние десятки лет. Украина подарила мне очень много добра и любви! И как никогда, мне сейчас хочется поддержать всех вас всем сердцем. Мне очень больно за вас», ― написал продюсер на своей странице в Instagram.

Иракли постоянно привлекает внимание общественности к войне в Украине, осуждает россиян за их молчание, а также собирает деньги и гуманитарную помощь нашей стране.

«Я рад, что Грузинский народ с большим энтузиазмом поднёс близко к сердцу эту большую трагедию, и за очень короткое время смогли собрать средства и гуманитарную помощь для наших Украинских братьев и сестёр… Я уверен, что с Божьей помощью этот кошмар скоро закончится и мы все вместе заново построим самую сильную и красивую страну! Слава Украине!» ― выразил мнение Иракли Макацария.

Мы тоже в этом уверены и от всего сердца благодарим Иракли за поддержку!

Больше по теме: #ДобріІсторії Юлия Бельченко: Я не могу и не хочу сидеть сложа руки

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.