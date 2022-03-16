Добрые истории украинцев уже стали нашей доброй традицией. Помогать стране во время войны присоединилась участница 11 сезона романтического реалити СТБ «Холостяк» Юлия Бельченко, известная зрителям по прозвищу «Зайка». До войны девушка работала смм-специалистом и активно вела свой блог в Инстаграм, сейчас зовом ее сердца является волонтерство.

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«Я проснулась от звонка подруги в 6 утра. Услышала в трубке страшную весть: началась война! Сначала не поверила своим ушам, но потом раздались взрывы, и я очень испугалась.

В первую неделю у меня дома останавливались друзья и знакомые с Восточной Украины, которые потом отправились на запад. Как только первая паника и страх прошли, начала думать, чем и кому я еще могу быть полезной в это сложное время.

Киев — мой родной город, мой дом. Мое сердце — здесь. Пока даже не было мысли покинуть столицу, хотя друзья, знакомые и подписчики предлагали пожить в безопасном месте. Но я чувствую, что здесь я нужнее.

Я не могу и не хочу сидеть сложа руки. Пока имею возможность и силы, стараюсь быть полезной. Я собрала ткань для маскировочных сеток на танки, хожу помогаю их плести. Также покупаю продукты за свои средства и отдаю собственную одежду для беженцев из киевской области. Ну и информационная поддержка, конечно. Каждый день я перечитываю сотни сообщений. Стараюсь поддержать морально, собрать полезную информацию и просьбы о помощи.

Я отбрасываю любые негативные мысли, фокусируюсь на положительных новостях. Верю в нашу армию и смелых мужчин в терробороне. Война сплотила всех нас и укрепила патриотический дух. Нас не сломать! Я горжусь тем, что я украинка! Не сомневаюсь — победа за нами! Слава Украине».

#ДобріІсторії

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