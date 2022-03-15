Телеведущий, бизнесмен, блогер и герой проекта «Холостяк»-9 Никита Добрынин призвал россиян действовать. Подробности ― далее в материале.

«Война в Украине длится две недели, умирают старики, дети и женщины, рушится инфраструктура, НАТО до сих пор не закрыло небо над Украиной.

Если путин реально стремался угрозы со стороны этой организации — лишь потому, что у него в голове великая война, всех судит по себе, и это уже паранойя.

Почему он решил, что имеет право врываться с оружием на территорию соседней страны и диктовать свои условия? Просто потому что ему так захотелось? Он не только пробует разрушить Украину, но уже точно рушит россию. Только вот наш народ понимает, за что сражается, и готов в ближайшем будущем отстраивать все эти последствия русского мира. Настоящие соседи, наши партнеры, будут помогать».

Также Никита рассуждает о том, что ждет россию.

«А что с россией? Практически весь мир против неё, это позорное клеймо навсегда очернило её репутацию. Родственники нескольких тысяч военных даже не смогут их похоронить, потому что для российского правительства лучше потратиться на передвижные крематории, нежели озвучить реальные масштабы потерь. Если вы, россияне, до сих пор считаете, что ваше мнение ничего не решает — очнитесь! Когда вы массово начнете верить в себя и действовать — увидите результат. Мы по такому принципу сейчас живём и с каждым днем приближаемся к победе».

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