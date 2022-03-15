Телеведучий, бізнесмен, блогер та герой проєкту «Холостяк»-9 Нікіта Добринін закликав росіян діяти. Подробиці ― далі в матеріалі.

«Війна в Україні триває два тижні, помирають старі, діти та жінки, руйнується інфраструктура, НАТО досі не закрило небо над Україною.

Якщо путін реально боявся загрози з боку цієї організації — лише тому, що в нього в голові велика війна, всіх судить по собі, і це вже параноя. Чому він вирішив, що має право вриватися зі зброєю на територію сусідньої країни і диктувати свої умови? Просто тому, що йому так захотілося? Він не тільки намагається зруйнувати Україну, але вже точно руйнує росію. Тільки наш народ розуміє, за що бореться, і готовий у найближчому майбутньому відбудовувати всі ці наслідки “русского міра”. Справжні сусіди, наші партнери допомагатимуть».

Також Нікіта розмірковує про те, що чекає на росію.

«А що з росією? Практично весь світ проти неї, це ганебне тавро назавжди очорнило її репутацію. Родичі кількох тисяч військових навіть не зможуть їх поховати, бо для російського уряду краще витратитись на пересувні крематорії, ніж озвучити реальні масштаби втрат. Якщо ви, росіяни, досі вважаєте, що ваша думка нічого не вирішує, ― прокиньтеся! Коли ви масово почнете вірити в себе і діяти ― побачите результат. Ми за таким принципом зараз живемо і з кожним днем ​​наближаємось до перемоги».

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