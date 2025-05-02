«Ти в ефірі!»: Тетяна Висоцька написала книгу про те, як подолати страх публічних виступів

Тетяна Висоцька — ведуча програм «Вікна-новини», «ДНК. Свої» на СТБ та марафону «Єдині новини» — написала свою першу книгу, яка стане незамінним посібником для всіх, хто прагне подолати страхи перед публічними виступами та прямим ефіром. Книга під назвою «Ти в ефірі!» не лише про технічні моменти роботи з текстами та мовленням, а й про глибші психологічні аспекти, які допомагають бути впевненим у себе.

«Я почала одразу працювати по двох розділах. Перша — це психологія оратора, а друга — техніка оратора. І звісно, багато мотивуючого, багато особистих історій», — розповідає Тетяна.

Книга сповнена відвертих розповідей про її власні провали та невдачі.

«Мені було трошки лячно, тому що ти надто розкриваєшся, розповідаєш про свої падіння. Але саме для цього вона і написана — щоб бути чесною і поділитися своїм досвідом», — додає ведуча

Тетяна зазначає, що на ринку немає подібних посібників, написаних практиками, які мають багатий досвід роботи в медіа.

«Є кілька книг з риторики, але вони не так розкривають реальний досвід, який може бути корисним. І я вирішила поділитися тим, що працює насправді», — каже Тетяна Висоцька.

І тому книга «Ти в ефірі!» — спроба дати те, чого досі бракувало: чесний і доступний посібник із реальними історіями для тих, хто хоче бути впевненим у публічній комунікації.

Видання Висоцької — це не просто інструкція «як триматися перед камерою». Вона про те, як:

не тремтіти в прямому ефірі та під час публічних виступів

вимикати синдром «я‑тут‑випадково» і вірити у свою експертність

писати тексти, від яких глядачі «залипають» перед екранами

і взагалі говорити так, щоб вас хотілося слухати, а не перемикати канал

Всередині — поради, фейли, перемоги та трохи історій «за кадром». Тетяна з посмішкою застерігає: після прочитання, можливо, буде про що попліткувати за кавою.

Важливою темою в книзі є синдром самозванця.

«Моя головна порада — він контролюється, коли ти його усвідомлюєш. Кожен із нас може відчути, що не достойний місця в ефірі, але це абсолютно нормально. Головне — не дати цьому страху захопити тебе», — зазначає Висоцька.

Тетяна також дає важливі поради щодо емпатії та довіри:

«Емпатію треба використовувати дозовано, щоб не вигоріти. А довіру не купиш просто так. І я розповідаю, як можна її набути»

«Ти в ефірі!» — це не просто технічний посібник, а своєрідний психологічний наставник для всіх, хто хоче бути впевненим у публічних виступах. Ведуча СТБ Тетяна Висоцька поділилася своїм досвідом, порадами та особистими історіями, щоб допомогти іншим подолати власні страхи.

Передзамовлення вже відкрито!

«Ти в ефірі!» — книга, яка допоможе вам бути не тільки професіоналом, але й впевненим у собі.

