Тетяна Висоцька рекомендує: топ серіалів 2025 року, які варто додати до списку перегляду

Ведуча програм «Вікна-новини», «ДНК. Свої» на телеканалі СТБ та загальнонаціонального марафону «Єдині новини» Тетяна Висоцька поділилася своїми враженнями від найцікавіших серіалів 2025 року. Її вибір — це історії про боротьбу, любов, людяність і пошуки себе, які захоплюють глибиною, атмосферністю та майстерністю виконання.

«Гепард»

Свіженький італо-британський історичний серіал. Насамперед – естетика кадру і краєвиди Сицилії, це просто фантастика! І не дуже широко відоме у нас історичне тло 1860-х років, коли повстання і революції змінювали уклад аристократів і політичний устрій, саме тоді Сицилія обʼєдналася з Італією. Серіал про життя князівської родини, про цінності нутряні і швидкоплинні, і, зрештою, про любов. Дуже влучний каст, гра акторів, костюми, атмосферність, тримання уваги глядача сюжетом. Окрема насолода – розкішні сади в стрічці, а яка робота з ними звукорежисера! Ну, і окрема цікавість – гра Деви Кассель, доньки Моніки Беллуччі. Моє враження – є дещо від маминої магічності і власне акторське обличчя — ділиться Тетяна.

«Нульовий день»

Серіал про кібератаки та боротьбу за безпеку в сучасному світі, де легендарний Роберт Де Ніро грає екс-президента США, який рятує країну. «Чесно кажучи, дивилася заради Де Ніро — і він, як завжди, не підвів. Сюжет хоч і знайомий, але місцями сценаристи здивували. Кінець — максимально принциповий, що аж нереально, але хто сказав, що людство інакше виживе?» — зазначає ведуча. Якісне виконання та харизма Де Ніро роблять цей серіал вартим уваги.

«Любов під час війни»

Ну, це іспанці вшкварили! Якщо ви думаєте, що це звичний для нас європейський серіал – неправильно думаєте. Бо здається, іспанців мексиканці покусали! Казка про шляхетних дівчат, які сталі медсестрами і поїхали на війну, 1920рр, Іспанія воює в колонізованій Марокко, до речі, і сама ця сторінка історії цікава, і як подано імперців, які втрачають владу, теж. Досить часто неозброєним оком – помітні сценарні «качелі», та й взагалі, дух, гра, це якесь повернення в дитинство, коли люблю і ненавиджу Хуаніт і Мігелів.

«Юнацтво»

Британська детективна драма про 13-річного підлітка, якого несподівано заарештовують за вбивство однокласниці.

«Знято неймовірно правдоподібно, відсторонено реалістично, ще й кожна серія — одним кадром, що додає моторошного присмаку. Лише 4 серії, але наповнені смислами про внутрішні кризи, проживання горя і зламаність. Актори переконливі, пронизливо і не тривіально змальовують правду історії. Дуже раджу — серіал для всіх! вікових категорій» — рекомендує ведуча.

Ці серіали — про сильних людей, їхні вибори та надію, що пробивається крізь темряву. Тетяна Висоцька запрошує додавати їх до списку перегляду та ділитися враженнями!

