За день до войны фаворит телезрительниц, участник 2 сезона романтического реалити СТБ «Холостячка» Максим Тарапата праздновал свое 33-летие и строил планы на будущее. У мужчины свой бизнес — торговая компания и салоны красоты в Шанхае. Сегодня, как и у многих украинцев, приоритетная задача у Максима одна — защитить Украину от российской агрессии.

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«Это был третий день войны. И совсем никакого понимания, куда и к чему все идет… Переполняло дикое чувство гнева за свой дом и за то, что с моей страной может случиться… Если честно, я никогда ничего подобного не испытывал. Но в этот момент понял: если хотя бы не попробую сделать все, что в моих силах, для защиты Украины, я не смогу с этим потом нормально жить. Мне есть что терять — здесь мой дом и моя Родина. И я готов за это бороться. Когда пришел в ТРО и своими глазами увидел огромные очереди, переполняло невероятное чувство гордости за украинцев!

В рамках ТРО наш взвод на данный момент находится в резерве, у нас периодически бывают сборы, некоторая подготовка. В остальное время занимаюсь снабжением и волонтерской работой: транспортировкой людей, строительством баррикад, доставкой необходимых средств для потребностей гражданских и военных.

Меня очень вдохновляет, насколько слаженно и мобилизовано в данный момент наше общество! Мы живем в исторический период, чувствуем и видим единство друг с другом. Это действительно захватывает! Быть свидетелем, как вся нация самоотверженно борется за свое будущее и свою страну, — многого стоит. Мы все можем гордиться собой. Каждый день убеждаюсь, что нас победить просто невозможно. Ведь мы прежде всего победили себя — все свои страхи и разногласия. А победа над врагом уже в скором времени будет за нами! Слава Украине!»

#ДобріІсторії

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