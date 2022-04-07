Певица Злата Огневич уехала в США, чтобы провести благотворительные концерты для помощи Украине. Благодаря этому артистке уже удалось собрать более двух миллионов гривен. Подробности ― в материале.

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Певица Злата Огневич дала несколько концертов в Вашингтоне, Чикаго и Нью-Йорке. Она рассказала, что многие украинцы в США сейчас переживают о нашей судьбе и всячески помогают. Во время концертов Злата не только собирает деньги, но и рассказывает о том, что на самом деле происходит в Украине.

«Я использую свой голос со сцены для того, чтобы рассказывать, какой ужас сейчас в Украине, рассказываю о Буче, о замученных людях, об убитых детях, обо всем том, что происходит у нас здесь», ― говорит певица.

Отец Златы Огневич ― хирург. Он также помогает Украине и сейчас находится в Харькове, где оперирует раненых.

«Я за него очень волнуюсь, но я понимаю, что сейчас каждый и каждая отдает свое здоровье и жизнь ради победы нашей страны», ― делится певица.

Злата признается, что дает волю эмоциям только после концертов. Однако рассказывая в прямом эфире о ситуации в оккупированных городах, она не смогла сдержать слез. Девушка поделилась, что в ее сердце большая боль, но она держится ради нашей страны.

«Это такая боль адская, которая меня изнутри просто сжигает дотла. Мне очень тяжело эмоционально собираться, но я понимаю, что я должна быть сильной со своим народом. И с позиции мужества я принесу гораздо больше пользы. Эти концерты благотворительные, они не последние. Мы уже собрали, это официально, более 2 миллионов гривен. Это только официальный подсчет нескольких концертов. А их будет еще очень много», ― заверила Злата Огневич.

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