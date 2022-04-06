Уже 40 дней Украина мужественно противостоит полномасштабному вторжению россии, а весь мир каждый день потрясают новости о зверских преступлениях страны-агрессора. В сложнейшее для Украины время каждый делает все возможное, чтобы приблизиться к победе и помочь на своем фронте. Мы продолжаем делиться добрыми историями украинцев. Участник «Холостячки», владелец юридической компании и ресторана, инфлюенсер Евгений Ковтуненко с первых дней войны принял решение передать все пищевые запасы своего ресторана в поддержку киевской теробороны, помогает армии, дает украинцам бесплатные юридические консультации и предоставляет не менее важную информационную поддержку.

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«Я знал на 90%, что война начнется со дня на день. Понимал, что мой опыт службы в органах безопасности может помочь многим людям. И за сутки до начала военных действий решил провести прямой эфир на моей страничке в Instagram. Там рассказал подписчикам, что надо сделать пошагово для того, чтобы война не застала врасплох. Как подготовиться и как действовать с момента первого взрыва. Отдельно встретился с братом и родителями, поскольку вся наша семейная недвижимость находится либо в километре от аэропорта “Киев”, либо рядышком с аэропортом “Борисполь”. Я понимал, что это стратегически “привлекательные” места для атаки. Поэтому и сформулировал четкий семейный план действий, который мы утвердили и разъехались.

24 февраля в 5 утра я проснулся от звонка брата и услышал: “Братан, началось”. Дальше все, как в тумане. Спасло только то, что мы проговаривали действия. В течение первых 10 минут уже сидели в машинах с полными баками и выезжали, как нам казалось, в безопасном направлении на запад. Но по пути читали новости и видели, что бомбят уже всю страну…

Первые две недели я первоочередно помогал организовать переезд родителей. Для них это не так просто, как для нас с братом. Ну и каждый день был на связи с клиентами моей юридической компании, которым надо было помочь с переводом активов и персонала: кому-то на запад страны, кому-то за границу. В любом случае, я как управляющий партнер компании должен был приложить все усилия для безопасности наших клиентов.

Буквально в первый день войны с менеджментом моего ресторана мы приняли решение передать все пищевые запасы в поддержку киевской теробороны. Раздали деньги сотрудникам и отпустили всех спасать себя и свои семьи. На перечислении личных сбережений для помощи ВСУ и ТРО предпочитаю не акцентировать. Думаю, это сделал каждый сознательный украинский предприниматель. Помимо этого, с первых дней войны я присоединился к батальону блогеров. Поддерживал информационную политику Украины, о которой нам сообщали госорганы. А также помогал собирать средства на броники. В Instagram провожу свой традиционный юридический марафон. Бесплатно отвечаю на вопросы подписчиков. Потому как в этой военной обстановке люди просто не успевают понять, какие у них есть права, что можно делать, а чего нельзя и т.д.

Когда мы с братом оказались в Черновцах, встретились с Лехой Тригубенко и Андрюхой Рыбаком. Я им предложил создать фонд, чтобы с нашими подписчиками делать хорошие дела. Парни нашли прямые закупки тепловизоров для ВСУ, и мы плотно взялись за это направление.

Я военнослужащий Украины ― лейтенант запаса. В первый же день войны связался со своими кураторами, чтобы узнать, когда призыв военнослужащих с моей специальностью. В моем случае призыв осуществляется позже. А пока как бизнесмен и инфлюенсер вношу не менее весомый вклад в нашу победу! И призываю каждого украинца делать все возможное для своей страны».

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