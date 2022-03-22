Почти месяц Украина смело и самоотверженно отстаивает свою свободу в войне с российскими оккупантами. Кто-то защищает страну на фронте, кто-то — в теробороне, а кто-то — став волонтером. Присоединился к добрым делам и участник 1 сезона романтического реалити СТБ «Холостячка», ведущий Андрей Рыбак. Вместе с Алексеем Тригубенко они помогают нашей армии.

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«Когда война началась, я был в Киеве. Проснулся от звонка друга. Затем уже перечитал новости в телеграмме о начале российского вторжения и бомбардировке украинских городов. Честно говоря, сначала был странный ступор. Никогда такого не испытывал… Микс тревоги и беспомощности.

Первые дни прошли в каком-то непонятном ожидании. Постоянно ждал, что вот сейчас проснусь — и окажется, что это был страшный сон. Потом пришла злость, а дальше она постепенно трансформировалась в желание действовать и как-то помогать стране победить.

Я не остался в Киеве. С моей девушкой Алиной забрали наших друзей, которые не знали, как уехать, и увезли их в безопасное место. Девушек я отправил за границу, а сам остался в Украине. Хотел вступить в тероборону Житомира, откуда я родом, но там мне сказали, что подразделения укомплектованы более чем на 100%.

Впоследствии пришло понимание, что моя аудитория в соцсетях — это очень мощное оружие. Поэтому сначала занялся информационной, а потом и финансовой поддержкой. Со мной также к ней присоединился Алексей Тригубенко. Мы с ним оказались как раз в одном городе. Другие ребята из “Холостячки” (Ковтуненко, Эллерт, Шевченко, Тарапата) также поддержали нас! Сейчас вместе с местной общественной организацией мы собираем средства на тепловизоры и амуницию для ВСУ.

С такими людьми, как в нашей стране, мы точно победим! Это наше самое главное оружие. Пусть джавелин и байрактар не обижаются! Они тоже крутые (улыбается)».

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