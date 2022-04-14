Сила Украины ― в первую очередь, в ее людях. Смелых, добрых и всей душой любящих свою Родину. Война, которую развязала россия против нашей страны, лишь сплотила украинцев и доказала, что нет нации отважнее во всем мире. Это подтверждают каждый день сами люди, которые совершают благородные дела. В этот раз #ДобріІсторії ― об участнике реалити СТБ «Холостячка», бизнесмене и тренере Дмитрии Шевченко. Мужчина вступил в тероборону, собирает для пострадавших украинцев гуманитарную помощь, помогает с перевозками, а также находит средства, ткани и комплектующие для пошива бронежилетов.

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«Война застала меня в Киеве. 24 февраля сквозь сон я услышал громкие взрывы, но даже подумать не мог, что это начало полномасштабного вторжения россии в Украину. Меня разбудил Рома Васильев со словами: “Вставай! Война началась!”. Мне показалось, что он шутит ― на часах было всего 5:30. Но затем прозвучал еще один взрыв, и я понял, что все серьезно. Вышел на балкон ― и увидел в небе военные самолеты. А через час услышал сирену. Было жутко, не по себе…

На дорогах транспортный коллапс ― люди пытались выехать из города. Навигатор показывал, что весь Киев “красный”. Созвонившись с близкими, я полностью осознал, что происходит. Рома уехал в Николаев, а я еще четыре дня находился в столице. Встретившись с товарищами, мы решили отправиться во Львов, взяв с собой родителей друга. Сидеть без дела просто не мог. Сразу по приезду пошел в военкомат и записался в тероборону.

Полторы недели мы с ребятами охраняли стратегический объект. После чего вместе с товарищами решили волонтерить. Закупали лекарства, находили вещи, еду и отправляли гуманитарную помощь в города, пострадавшие от военных действий. Кроме того, мои друзья на Закарпатье занимаются пошивом бронежилетов для нашей армии. Я нахожу средства, ткани и комплектующие. Также занимаюсь перевозками людей из Киева, Черкасс и Полтавы на запад Украины. И, конечно же, оказываю информационную поддержку в социальных сетях.

Сейчас как никогда важно помогать друг другу. Если находишься постоянно один, не включен в работу, очень легко впасть в депрессию. А принося пользу людям, даже на душе становится лучше. Мы все ― одно целое, сплоченный коллектив. Наше единство ― наша сила. И мы обязательно победим!»

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