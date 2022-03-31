О мужественности и бесстрашии украинцев знает уже весь мир! Воины ВСУ дают мощный отпор врагу на территории нашей страны, СМИ днем и ночью освещают события и одерживают победу над российской пропагандой на информационном фронте, а представители творческой сферы поднимают боевой дух каждого украинца с помощью музыки. Экс-Холостячка, певица Злата Огневич, рассказала проекту #ДобріІсторії о том, как борется за Украину на культурном фронте.

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«Война застала меня, как и миллионы других украинцев, дома, в уютной теплой кровати. Я и подумать не могла, что взрывы ― это начало полномасштабного вторжения россии в Украину. Сначала даже показалось, что у кого-то громкое празднование вечеринки, плавно перетекающее в рассвет. Но когда раздался второй оглушительный грохот, а за ним и третий ― я все поняла. Сразу же позвонила сестре. Помню боль в ее голосе, слезы… После этого набрала родителей. Они живут рядом с дамбой, недалеко от одной из ТЭС. В голове миллион мыслей: лишь бы туда не попала ракета. Очень боялась не услышать голос мамы, переживала, что она не возьмет трубку. Но, к счастью, ответила. Мы начали успокаивать друг друга. Очень хотелось обезопасить родителей и отправить их на запад Украины. Но мама с папой категорически отказались уезжать без меня и сестры.

24 февраля я должна была сдавать экзамен по вождению. Накануне у меня был прекрасный урок, и я уже предвкушала ответственный день и что скоро получу права. Но не сложилось. Обидно, поскольку у меня есть автомобиль, и сейчас я бы могла приносить своей стране гораздо больше пользы. Первые дни мониторила абсолютно все новости, держала постоянную связь с родителями. Но уезжать из Киева не хотела. Главная мысль, которая пульсировала в голове: почему я должна бежать из моего родного дома?».

По инициативе Офиса Президента и в сотрудничестве с отделом культурологической работы МПО ВС Украины, студией «Квартал 95», ивент-агентством S*EVENT UKRAINE Злата Огневич и другие украинские артисты лично выступили перед нашими защитниками.

«Во время войны очень важно всем нам оставаться единым целым, каждому заниматься тем, что у него лучше всего получается. Воины ― идут воевать, врачи ― продолжают лечить, волонтеры ― помогают нуждающимся на грани своих возможностей. Я представляю культурный фронт нашей страны. С помощью музыки, силы и активной позиции стараюсь поднимать боевой дух украинцев.

Очень важно поддерживать друг друга и понять, что сейчас каждый из нас имеет право на любые эмоции. Нормально и вовсе не стыдно брать семью и уезжать в другую страну, спасая родных. Нормально оставаться в Украине и помогать ей любыми способами. Нормально плакать, бояться и быть в отчаянии. Нормально сохранять спокойствие и пытаться вернуться к жизни. Любое проявление психики во время войны ― это абсолютно нормально и оправдано. Но очень прошу: старайтесь не оставаться долгое время в упадническом состоянии. По возможности, выходите и помогайте другим, чем можете. Таким образом вы будете ощущать коннект с людьми, свою полезность, да и просто общаться. Мы все социальны, каждому из нас нужна поддержка и доброе слово. Я вас очень прошу, не замыкайтесь в себе, не закрывайтесь дома. Продолжайте жить.

Я всегда верила и буду верить в Украину. Я горжусь нашей историей, нашими мужественными и сильными людьми, нашими предками и тем, что в наших жилах течет кровь казаков. Невероятную силу духа мы уже показали всему миру. Теперь в каждом городе, в каждой стране знают, кто такие украинцы. Правда на нашей стороне. Мы так долго шли к свободе, так долго за нее сражались и желали ее. А это самое великое стремление человеческой души. Сердцем и душой я с Украиной. И непоколебимо верю в нашу победу».

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