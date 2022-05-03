В новой рубрике единого информационного марафона – Книга от звезды – известные личности делятся собственными рекомендациями. В интервью корреспондентке СТБ Эмме Антонюк певица и экс-Холостячка Злата Огневич рассказала о своей любимой книге и поделилась, что помогает ей смириться с противоречивыми чувствами во время войны.

Среди любимых книг Златы – роман Элизабет Гилберт «Город женщин». О необычной любви, на которую наложила тень война. Это история об отваге быть собой и праве жить так, как хочется. Во время войны эта история особенно ценна, потому что помогает себе чувствовать, легализовать эмоции и не стесняться чувств.

«Город женщин» – роман с глубокими мыслями. Я бы выделила три основных. Первая: мир не идеален, и очень странно, когда человек пытается быть безупречным в нем. Вторая – о силе женщин. Она в нашей уникальности, где-то в нелогичных поступках, в том, какие мы на самом деле. Третье мнение, очень актуальное сегодня – жизнь происходит с каждым из нас. Мы переживаем очень много разных событий, к которым не бываем готовы. К примеру, нельзя быть готовым к войне. Ее нужно принять сегодня как факт. В романе есть признание солдата, прошедшего войну. Он говорит девушке, что все время боялся. Боялся обстрелов, боялся нажимать курок. Война – это то, что сейчас с нами произошло», – рассказывает Злата.

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После 24 февраля наш словарь пополнился новым термином – «вина уцелевшего». Мы стали страной с самым мощным волонтерским движением в мире. И в то же время, страной, где миллионы людей наказывают себя, что делают недостаточно.

«У меня постоянно есть чувство, что я делаю очень мало», – признается певица.

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Для тех, кто узнает в этих словах себя, кто сейчас в относительной безопасности, у Златы есть просьба: заботиться о себе и читать книги, которые помогают примириться с противоречивыми чувствами.

«Особенно сейчас, в условиях войны, не следует терять связь с реальностью. Наполняйте свою жизнь рутинными делами. Если вы можете сделать себе макияж, надеть любимый свитер – делайте это. Если у вас есть возможность готовить блины – готовьте. Это нормально. Надо принять тот факт, что по-прежнему уже не будет. Необходимо жить здесь и сейчас, а не ждать, когда все закончится», – советует Злата.

Один из самых распространенных запросов на горячей линии психологической поддержки в Украине – именно вина уцелевшего. Потому что украинцы знают: каждый человек способен изменять действительность и влиять на ситуацию, а значит, берут на себя много ответственности.

«У нас это в крови. Это национальная черта, которой можно гордиться, и благодаря которой мы сейчас сопротивляемся, – уверяет Злата. – С нами со всеми случилась жизнь, в которой есть потери, войны, боль, но есть еще и надежда, счастье, дети и мечта. Есть мы. Я себе повторяю как мантру: что бы там ни произошло, я со всем справлюсь».

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