У новій рубриці єдиного інформаційного марафону – «Книжка від зірки» – відомі особистості діляться власними рекомендаціями. В інтерв’ю кореспондентці СТБ Еммі Антонюк співачка та екс-Холостячка Злата Огнєвіч розповіла про свою улюблену книгу та поділилась, що допомагає їй примиритися з суперечливими почуттями під час війни.

Серед улюблених книжок Злати – роман Елізабет Гілберт «Місто дівчат». Про незвичайне кохання, на яке наклала тінь війна. Це історія про відвагу бути собою і право жити так, як хочеться. Під час війни ця історія особливо цінна, бо допомагає дозволити собі відчувати, легалізувати емоції та не соромитись почуттів.

Після 24 лютого наш словник поповнився новим терміном – «провина вцілілого». Ми стали країною з найпотужнішим волонтерським рухом у світі. І водночас, країною, де мільйони людей картають себе, що роблять недостатньо.

Для тих, хто пізнає у цих словах себе, хто зараз у відносній безпеці, Злата має прохання: дбати про себе і читати книжки, які допомагають примиритися з суперечливими почуттями.

Один із найрозповсюдженіших запитів на гарячій лінії психологічної підтримки в Україні – саме провина вцілілого. Бо українці знають: кожна людина здатна змінювати дійсність і впливати на ситуацію, а отже – беруть на себе багато відповідальності.

