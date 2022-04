Уже 40 днів Україна мужньо протистоїть повномасштабному вторгненню росії, а весь світ щодня вражають новини про звірячі злочини країни-агресорки. У найскладніший для України час кожен робить усе можливе, щоб наблизитись до перемоги і допомогти на своєму фронті. Ми продовжуємо ділитись добрими історіями українців. Учасник «Холостячки», власник юридичної компанії і ресторану, інфлюенсер Євген Ковтуненко з перших днів війни ухвалив рішення передати всі харчові запаси свого ресторану на підтримку київської тероборони, допомагає армії, надає українцям безкоштовні юридичні консультації і забезпечує не менш важливу інформаційну підтримку.

«Я знав на 90%, що війна розпочнеться з дня на день. Розумів, що мій досвід служби в органах безпеки може допомогти багатьом людям. І за добу до початку воєнних дій вирішив провести прямий ефір на моїй сторінці в Instagram. Там розповів підписникам, що треба зробити покроково для того, щоб війна не застала зненацька. Як підготуватися і як діяти з моменту першого вибуху. Окремо зустрівся з братом і батьками, оскільки вся наша сімейна нерухомість стоїть або за кілометр від аеропорту “Київ”, або поряд з аеропортом “Бориспіль”. Я розумів, що це стратегічно “привабливі” місця для атаки. Тому і сформулював чіткий сімейний план дій, який ми затвердили і роз’їхалися.

24 лютого о 5-ій ранку я прокинувся від дзвінка брата і почув: “Братан, почалося”. Далі все, як у тумані. Врятувало лише те, що ми обговорювали дії. Протягом перших 10 хвилин уже сиділи в машинах з повними баками і виїжджали, як нам здавалося, у безпечному напрямку на захід. Але дорогою читали новини і бачили, що бомблять уже всю країну…

Перші два тижні я першочергово допомагав організувати переїзд батьків. Для них це не так просто, як для нас із братом. Ну і щодня був на зв’язку з клієнтами моєї юридичної компанії, яким треба було допомогти з переведенням активів і персоналу: комусь на захід країни, комусь за кордон. У будь-якому разі, я як керуючий партнер компанії повинен був докласти всіх зусиль для безпеки наших клієнтів.

Буквально в перший день війни з менеджментом мого ресторану ми вирішили передати всі харчові запаси на підтримку київської тероборони. Роздали гроші співробітникам і відпустили всіх рятувати себе і свої сім’ї. На перерахунку особистих заощаджень для допомоги ЗСУ і ТРО волію не акцентувати. Думаю, це зробив кожний свідомий український підприємець. Крім цього, з перших днів війни я приєднався до батальйону блогерів. Підтримував інформаційну політику України, яку нам повідомляли держоргани. А також допомагав збирати кошти на броніки. В Instagram проводжу свій традиційний юридичний марафон. Безкоштовно відповідаю на запитання підписників. Тому що в цій воєнній обстановці люди просто не встигають зрозуміти, які мають права, що можна робити, а чого не можна тощо.

Коли ми з братом опинилися в Чернівцях, зустрілися з Льохою Тригубенком та Андрюхою Рибаком. Я їм запропонував створити фонд, щоб із нашими підписниками робити добрі справи. Хлопці знайшли прямі закупівлі тепловізорів для ЗСУ, і ми щільно взялися за цей напрямок.

Я військовослужбовець України ― лейтенант запасу. У перший день війни зв’язався зі своїми кураторами, щоб дізнатися, коли призов військовослужбовців з моєю спеціальністю. У моєму випадку призов здійснюється пізніше. А поки як бізнесмен та інфлюенсер роблю не менш вагомий внесок у нашу перемогу! І закликаю кожного українця робити все можливе для своєї країни».

