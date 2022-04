Андрій Данилко про війну, Україну, та Путіна

Кілька днів тому артист та екссуддя шоу «Х-фактор» Андрій Данилко дав інтерв’ю Юлії Шихман. Артист розповів інтерв’юерці про те, що насправді відбувається в Україні. Подробиці ― далі в матеріалі.

Про те, чому залишився в Україні

Про війну я дізнався 24 лютого, щойно прокинувся. Я був абсолютно зібраний. Не було жодного страху. Попросив відразу дізнатися про бомбосховища. Перше відчуття, коли чуєш сирену, ― незвичайне. Не страх, але відчуття небезпеки.

Мене можна принизити, напевно, мене можна змусити. Але нічого не можна зі мною вдіяти, щоб я був рабом!

Про російських військових

Вони не можуть здатися, бо свої ж їх застрелять. Я зробив би фільм з правильно дібраних розмов між російськими солдатами та дружинами, батьками. Реальна картина ― це їхні розмови.

Чи доречний гумор в умовах війни

Він (гумор) обов’язковий! Це мої поради. Тим паче людям, які перебувають у межовій психологічній зоні. Людям, які сприйнятливі.

Завжди собі кажу: «Андрюшо, засунь свої переживання, втому в одне місце. Ти маєш робити ті речі, які потрібні людям. Людям, яких ти смішиш і піднімаєш їхній настрій». Страх цього боїться. путін та всі злочинці хочуть, щоб ми боялися.

Зеленський ніякий не гуморист. Він не комік. Він Президент. Він зібрався. Мені подобається, що він зібраний. А за гумор краще відповідатиму я.

Про путіна та росію

Я проклинаю путіна, я його проклинаю! росія напала на Україну! росія бомбить міста. Нема Харкова… Це все зруйновано. Це згублені долі, вбиті люди. Мало того, що путін зіпсував життя, але ж він знищив і росію. путін знищив росію!

Я аналізую фотографії путіна, і розумію, що то він на коні з голим торсом, то стерхи летять … Гра в супергероя. Те, чого не вистачало. Недарма його однокурсник Юрій Швець каже, що в нього були прізвиська «Недокурок» та «Бліда міль». Це образливі речі. Але однолітки не просто так вигадують прізвиська «Сопля», «Шоколад» чи «Красавчик». Ось я був «Красавчик».

Я дивлюся на нього і бачу трагедію закомплексованої людини. Країна, яка нічого не виробляє, ― вона «наддержава»! Та вже сидіть і мовчіть.

Ставлення українців до росіян

Ти спиш вдома. У тебе добре пройшла ніч, ти поставила поруч водички собі… І ось о 4-ій ранку тобі висаджують двері і вламується взвод божевільних людей. Яке твоє ставлення?

Слухаю розмови російських солдатів. Вони самі не розуміють, за що ненавидять українців… І історія, як мама дзвонила синові та розповідала, що унітаз подорожчав і коштує 40 000 рублів. Вона про унітаз думає… а в тебе сина зараз не буде.

Чи відокремлюють путіна і росію? Ні. Як і не поділяли Гітлера та Німеччину на той час ― «фашистська німеччина».

Не було дій, які запобігли вседозволеності путінській. Значить, мовчали. А що вони зробили, щоб не було путіна? Отже, вони допустили це своєю бездіяльністю.

путін не врахував момент відмінностей між народами. Ми всередині країни сваритимемося, розбиратимемося, хто має рацію, хто винен. Це внутрішні розбірки. Але коли ви (росіяни) вторгаєтеся на чужу територію о 4-ій ранку, коли люди сплять, — все!

«Де ти був 8 років», «В Україні націоналісти», про «утиски російської мови»

Ніхто не мовчав! Я з 2014 року скасував концерти.

Якщо коментувати те, що говорять на російському телебаченні, — це маячню обговорювати. В нас Президент єврей.

Я п’ять років сидів у «Х-факторі». Я говорив російською мовою. Був на Національному відборі (на Євробачення). Змінювалися інші члени журі. Але я залишався і говорив російською мовою. Мені ніхто не сказав жодного слова!

Про російських зірок, які виступили проти

Бачив списки тих, кому заборонили концерти в росії. Так сміялися, коли зрозуміли, що мене там нема. Вони подумали напевно: «А під що ж ми п’яні танцюватимемо у своєму бункері?».

Про пісню «Lasha tumbai»

Я ніколи не співав «раша гудбай». Ви так хотіли це почути? Тепер: «I want to see russia goodbye»!

