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Євробачення 2022: хто переміг на Євробаченні у 2022 році

15.05.2022

Хто переміг на Євробаченні-2022? Читайте, хто виграв у конкурсі та посів перше місце на Євробаченні 2022 року прямо зараз!

Євробачення 2022: хто переміг на Євробаченні у 2022 році

Фото – Eurovision Facebook

Kalush Orchestra виступили у фіналі конкурсу Євробачення-2022 під номером 12 та здобули довгоочікувану перемогу!

Під час виступу українських музикантів зал для глядачів вибухнув від захоплених вигуків – єврофани аплодували стоячи і махали в повітрі синьо-жовтими прапорами.

Відомо, що Kalush Orchestra підкорили європейських слухачів ще до початку конкурсу та на відкритті Євробачення-2022 зібрали усі глядацькі овації. А композиція Stefania припала до душі та іншим учасникам конкурсу.

Нагадаємо, що український гурт Kalush Orchestra з піснею “Stefania” вийшов у фінал “Євробачення-2022” за підсумками першого півфіналу конкурсу.

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