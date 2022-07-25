Євробачення-2023 пройде у Великій Британії: тепер офіційно

Велика Британія проведе Євробачення 2023 замість України

Європейський мовний союз і ВВС підтвердили, що Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023 пройде у Великій Британії замість України. Україна візьме участь у організації. Телеканал BBC візьме на себе обов’язки організатора пісенного конкурсу Євробачення 2023. І вже цього тижня стартує конкурс заявок серед британських міст на право проведення Євробачення.

Фото:EBU

Україна, як країна-переможець, автоматично вийде до Гранд-фіналу разом із «великою п’ятіркою» країн-організаторів конкурсу, йдеться в офіційній заяві Європейського мовного союзу.

Представники від України Суспільне мовлення працюватимуть над шоу, в якому буде присутня українська тематика.

Відомо, що для конкурсу Євробачення 2023 буде створено логотип, який відображатиме унікальні обставини проведення конкурсу.

Нагадаємо, у зв’язку з повномасштабною війною Росії проти України, що триває, Європейський мовний союз ухвалив рішення перенести проведення конкурсу 2023 року з України до Великої Британії як країни, яка посіла почесне друге місце в конкурсі.

У Євробаченні 2022 року переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Друге місце посів британський співак Сем Райдер із піснею Space Man.

Велика Британія прийме Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022 року вперше за 24 роки.

Євробачення у Британії відзначить Україну і український народ, — Джонсон.

«Оскільки тепер ми приймаємо конкурс, Велика Британія виконає цю обіцянку безпосередньо і влаштує фантастичний конкурс від імені наших українських друзів».

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