Евровидение-2023 пройдет в Великобритании: теперь официально

Великобритания проведет Евровидение 2023 вместо Украины

Европейский вещательный союз и BBC подтвердили, что Международный песенный конкурс Евровидение 2023 пройдет в Великобритании вместо Украины. Украина примет участие в организации. Телеканала BBC возьмет на себя обязанности организатора песенного конкурса Евровидение 2023. И уже на этой неделе стартует конкурс заявок среди британских городов на право проведения Евровидения.

Фото:EBU

Украина, как страна-победитель, автоматически выйдет в Гранд-финал вместе с «большой пятеркой» стран-организаторов конкурса, сказано в официальном заявлении Европейского вещательного союза.

Представители от Украины Суспільне мовлення будут работать над шоу, в котором будет присутствовать украинская тематика.

Известно, что для конкурса Евровидение 2023 будет создан логотип, который будет отражать уникальные обстоятельства проведения конкурса.

Напомним, в связи с продолжающейся полномасштабной войной России против Украины, Европейский вещательный союз принял решение перенести проведения конкурсу 2023 года из Украины в Великобританию как страну, которая заняла почетное второе место в конкурсе.

В Евровидении 2022 победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Второе место занял британский певец Сэм Райдер c песней Space Man.

Великобритания примет Международный песенный конкурс Евровидение 2022 впервые за 24 года.

Евровидение в Британии отметит Украину и украинский народ, — Джонсон.

«Поскольку сейчас мы принимаем конкурс, Великобритания выполнит это обещание напрямую и устроит фантастический конкурс от имени наших украинских друзей».

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