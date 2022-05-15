Евровидение 2022: кто победил на Евровидении в 2022 году
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Kalush Orchestra выступили в финале конкурса Евровидение-2022 под номером 12 и одержали долгожданную победу!
Фото – Eurovision Facebook
Во время выступления украинских музыкантов зрительный зал взорвался от восторженных возгласов – еврофаны аплодировали стоя и махали в воздухе сине-желтыми флагами.
Известно, что Kalush Orchestra покорили европейских слушателей еще до начала конкурса и на открытии Евровидения-2022 собрали все зрительские овации. А композиция Stefania пришлась по душе и другим участникам конкурса.
Напомним, что украинская группа Kalush Orchestra с песней «Stefania» вышла в финал «Евровидения-2022» по итогам первого полуфинала конкурса.
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