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Евровидение 2022: кто победил на Евровидении в 2022 году

15.05.2022

Кто победил на Евровидении-2022? Читайте, кто выиграл в конкурсе и занял первое место на Евровидении 2022 прямо сейчас!

Евровидение 2022: кто победил на Евровидении в 2022 году

Kalush Orchestra выступили в финале конкурса Евровидение-2022 под номером 12 и одержали долгожданную победу! 

Фото – Eurovision Facebook

Во время выступления украинских музыкантов зрительный зал взорвался от восторженных возгласов – еврофаны аплодировали стоя и махали в воздухе сине-желтыми флагами.

Известно, что Kalush Orchestra покорили европейских слушателей еще до начала конкурса и на открытии Евровидения-2022 собрали все зрительские овации. А композиция Stefania пришлась по душе и другим участникам конкурса.

Напомним, что украинская группа Kalush Orchestra с песней «Stefania» вышла в финал «Евровидения-2022» по итогам первого полуфинала конкурса.

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