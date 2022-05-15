Азов прокомментировал слова Kalush Orchestra на Евровидение 2022

Бойцы Азова отреагировали на слова Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022
15.05.2022
Сегодня группа Kalush Orchestra одержала долгожданную победу с песней «Stefania» на Евровидении-2022. Кроме этого, группа одержала еще одну победу для Украины – призвали немедленно спасти Мариуполь, в частности Азовсталь.
Бойцы полка «Азов», которые вместе с другими защитниками находятся на территорию завода, отреагировали на слова коллектива. Они поблагодарили музыкантов за поддержку.
«Спасибо группе Kalush Orchestra за поддержку! Слава Украине!» – написали в своем Telegram-канале украинские защитники.
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