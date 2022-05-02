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Евровидение-2022: первая репетиция Kalush Orchestra

02.05.2022

В Сеть попал фрагмент видео из первой репетиции группы Kalush Orchestra, которая в этом году представит Украину на конкурсе Евровидения-2022. Подробности – далее в материале.

Евровидение 2022: состоялась первая репетиция Kalush Orchestra

Как известно, в субботу, 30 апреля, в Турине прошла первая репетиция участников первого полуфинала музыкального конкурса, который состоится уже 10 мая. Выступит в нем группа от Украины Kalush Orchestra.

На видео поклонники могут более подробно рассмотреть новые костюмы музыкантов. Также фаны увидят, как группа репетировала перед выходом на сцену, и небольшой фрагмент самого выступления.

Отметим, что конкурс Евровидение-2022 состоится 10, 12 и 14 мая. KALUSH Orchestra сразятся за путевку в финал 10 мая – в первом полуфинале.

 

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Публикация от Євробачення 🇺🇦 Eurovision (@eurovision.ua)

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