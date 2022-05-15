В следующем году Украина будет принимать Евровидение — Зеленский

Сегодня группа Kalush Orchestra одержала долгожданную победу с песней «Stefania» на Евровидении-2022. Президент Украины Владимир Зеленский успел прокомментировать грандиозное событие в соцсетях.

Фото – Instagram zelenskiy_official

«Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу!

В следующем году Украина будет принимать «Евровидение»! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!»

Благодарю за победу группы Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса! Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом»

Напомним, что во время выступления украинских музыкантов зрительный зал взорвался от восторженных возгласов – еврофаны аплодировали стоя и махали в воздухе сине-желтыми флагами.

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