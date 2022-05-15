Калуш: интервью после победы в финале Евровидения 2022

Сегодня группа Kalush Orchestra одержала долгожданную победу с песней «Stefania» на Евровидении-2022. Суспільне пообщалось с участниками Kalush Orchestra после триумфа. Какие эмоции испытывают участники? Подробности – далее в материале.

Фото – Instagram Kalush

Какие эмоции у вас сейчас?

Все те, кто следил за эфиром, видели, насколько это было стрессово, и насколько мы переживали. Я сам себя не помню в таких эмоциях! Это были непередаваемые чувства!

Как вы реагировали на баллы жюри?

Судьи нас не очень хорошо оценили, ну, мне так показалось. Но есть то, что есть. Большое спасибо всем украинцам, всей диаспоре, которая голосовала за нас! Эта победа в 2022 году очень важна для нас. Мы делали все возможное, чтобы ее привезти, и я очень рад, что так случилось! Слава Украине!

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